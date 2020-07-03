Воспитанники академии подписали долгосрочные контракты с «Ростовом»

Воспитанники академии «Ростова» Никита Куприянов, Богдан Рогочий и Тимофей Калистратов подписали долгосрочные контракты с клубом, сообщает сайт ростовчан.

Куприянову 18 лет, в сезоне-2019/20 полузащитник сыграл 18 матчей (из 22) в молодежном первенстве и дебютировал в РПЛ.

Защитники Рогочий (16 лет) и Калистратов (17 лет) в ноябре 2019 года стали победителями первенства России в составе «Ростов-2003», а весной дебютировали в молодежном первенстве. На счету Калистратова также один матч в РПЛ.