Воспитанника «Торпедо» Керимова обвинили в участии в преступном сообществе
Полузащитник Мухтар Керимов обвинен в участии в преступном сообществе, сообщает РИА «Новости».
21-летнему россиянину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а также участие в преступном сообществе. На время следствия его отравили под домашний арест. Адвокат Керимова заявил, что спортсмен не признает свою вину.
Керимов является воспитанником «Торпедо». В сентябре 2023 года полузащитник перешел в «Знамя труда».
Источник: РИА Новости
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|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
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|9
|4
|0
|5
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|12
|
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|6
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|12
|
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|3
|2
|4
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|
9
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|2
|5
|2
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|11
|
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|2
|4
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|
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|9
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|6
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|9
|
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|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
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|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
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|Факел
|9
|0
|3
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
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|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
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|Рубин – Динамо
|- : -
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|
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
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|
|
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Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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