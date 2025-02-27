Воспитанника «Торпедо» Керимова обвинили в участии в преступном сообществе

Полузащитник Мухтар Керимов обвинен в участии в преступном сообществе, сообщает РИА «Новости».

21-летнему россиянину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а также участие в преступном сообществе. На время следствия его отравили под домашний арест. Адвокат Керимова заявил, что спортсмен не признает свою вину.

Керимов является воспитанником «Торпедо». В сентябре 2023 года полузащитник перешел в «Знамя труда».