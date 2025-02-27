Роша заявил, что стычка в матче со «Спартаком» стала первой дракой в жизни: «Жена и мама были в шоке»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» рассказал о потасовке в матче со «Спартаком».

«Я никогда не дрался на улице! Да и на поле тоже. Вот эта стычка в дерби — моя первая драка за всю жизнь. Ситуация в дерби — это было что-то из ряда вон... Мне потом стало стыдно. Я позвонил жене, маме. Они были в шоке. Мама сказала: «Сынок, что с тобой? Это был словно не ты...» Сказал ей, что потерял голову. Переключается тумблер? Отвечу искренне: ключ зажигания проворачивается, когда я стою в туннеле перед выходом на поле. Когда мы выходим на предматчевую разминку, ощущение, что я просто тренируюсь. А вот перед самым выходом на поле все меняется. Ну и когда звучит финальный свисток, этот режим выключается. Ха-ха!» — сказал Роша «СЭ».

Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В сезоне-2024/25 футболист сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт игрока с армейцами действует до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.