Роша о легионерах РПЛ, которые не вернулись в свои клубы: «Не могу представить, что поступлю так»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» поделился мнением о легионерах, которые не приехали в свои клубы.

«Могу говорить только о себе. Я профессиональный спортсмен, имеющий контракт с клубом, который меня привез, сделал на меня ставку и оказал доверие. Не могу себе даже представить, что поступлю подобным образом. У меня просто в голове это не укладывается. Да, может что-то случиться. Допустим, ЦСКА начнет переговоры по моему трансферу. Но разве это причина не возвращаться? Эти переговоры пройдут вне зависимости от того, в Москве я или в Бразилии», — сказал Роша «СЭ».

Ранее в СМИ сообщали, что на зимние сборы в расположение команд не вернулись Бителло («Динамо»), Родриго Саравия («Ростов»), Харди Томпсон («Оренбург»), Камило («Ахмат»), Виктор Мендес («Крылья Советов»). В расположение клубов до сих пор не вернулись Саравия и Томпсон.