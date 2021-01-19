Воронин рассказал о своем отношении к тому, что его иногда называют переводчиком Шварца

Экс-капитан московского «Динамо», а ныне тренер команды Андрей Воронин в интервью «СЭ» признался, что не обращает внимания на разговоры. Он с октября прошлого года входит в штаб Сандро Шварца.

— Вас злит, когда журналисты или болельщики говорят: Воронин — переводчик Шварца?

— Я не обращаю внимание. Да, я знаю языки, но это просто дополнительный плюс для любого человека. Сандро это удобно, не надо постоянно подзывать переводчика, чтобы донести что-то до игрока во время тренировки или матча. Это могу сделать я, может, скажем, Рома Нойштедтер. Но я сразу сказал, что не буду классическим переводчиком — помогать на пресс-конференциях, на интервью, на индивидуальных беседах с игроками.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Воронина