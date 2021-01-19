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Воронин рассказал, кто точно войдет в его тренерский штаб, если он станет главным тренером

01:00
Андрей Воронин. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Андрей Воронин. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Экс-капитан московского «Динамо» Андрей Воронин в интервью «СЭ» признался, что взял бы бывшего одноклубника Дениса Колодина в свой тренерский штаб. В прошлом году Колодин тренировал любительский клуб в Москве.

— Колодин уже идет по тренерскому пути.

— Он — молодец. Я от очень многих слышал, что у Дениса здорово получается в тренерском деле. Сам несколько раз был на играх, тренировках. Вижу как он относится к ребятам, они — к нему. Ему это нравится, он горит делом. Собирает конспекты, изучает материалы. Лет восемь назад я бы не поверил, что Колода может стать детским тренером. Хотя детишки его, конечно, любят. Мои, например, от него давно без ума. Денис быстро находит общий язык с мальчишками. Знаю, что он хочет развиваться, надеюсь, его прогресс заметят и оценят по достоинству.

— Если вы когда-нибудь станете главным тренером, позовете Колодина к себе помощником?

— Сто процентов!

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Воронина

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