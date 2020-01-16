Вместо Игбуна в больницу забрали его друга. Он представился чужими документами

Как и сообщал «СЭ», нападающий «Динамо» Силвестр Игбун на сборе бело-голубых в Турции занимается в общей группе и проблем со здоровьем не испытывает.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что футболист попал в больницу. Выяснилось, что в столичную клинику забрали не Силвестра Игбуна. Человек представлялся игроком «Динамо», показал соответствующие документы и предоставил динамовский ДМС (чтобы получить бесплатное лечение).

Олучи (так, скорее всего, зовут больного) даже и сейчас не выходит из амплуа — фотографируется с людьми и ждет помощи врачей. А вот почему документы Игбуна использует его близкий друг, еще только стоит установить.

Врачи «Динамо» Александр Ярдошвили и Александр Родионов возмущены информацией Telegram-канала Mash о том, что Игбун был госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Со мной все хорошо». Игбун прокомментировал свое состояние