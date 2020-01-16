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«Со мной все хорошо». Игбун прокомментировал свое состояние

15:25
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Нападающий «Динамо» Силвестр Игбун прокомментировал свое состояние. Он рассказал, что находится на сборе бело-голубых в Турции, занимается в общей группе и проблем со здоровьем не испытывает.

— Да, ребята, это я, Слай. Я в Турции, Анталия, на предсезонной подготовке. Сегодняшняя тренировка окончена, я устал и отдыхаю, и готовлюсь к завтрашнему дню. Со мной все хорошо, с моим телом все хорошо. Усердно тренируемся и готовимся ко второй части сезона. Все хорошо, — сказал Игбун.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал информацию о том, что Игбун был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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