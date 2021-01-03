Вливания в «Спартак» станут в три раза больше
15:05
Как стало известно «СЭ», одним из последствий более активного вхождения семьи Алекперовых в «Спартак» станет увеличение финансирования.
В клубе ожидают, что выделяемые средства от активов Вагита Юсуфовича (напомню, что в совдир входит его сын Юсуф Вагитович) вырастут в три раза.
То есть, если раньше, условный «Лукойл» выделял 10 миллионов евро в год, то теперь сумма возрастет до 30 миллионов.
Вагит Алекперов — президент титульного спонсора красно-белых, компании «Лукойл».
«Спартак» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 19 туров.
(Вячеслав Короткин)
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