Вливания в «Спартак» станут в три раза больше

Как стало известно «СЭ», одним из последствий более активного вхождения семьи Алекперовых в «Спартак» станет увеличение финансирования.

В клубе ожидают, что выделяемые средства от активов Вагита Юсуфовича (напомню, что в совдир входит его сын Юсуф Вагитович) вырастут в три раза.

То есть, если раньше, условный «Лукойл» выделял 10 миллионов евро в год, то теперь сумма возрастет до 30 миллионов.

Вагит Алекперов — президент титульного спонсора красно-белых, компании «Лукойл».

«Спартак» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 19 туров.

(Вячеслав Короткин)