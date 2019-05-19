Влашич надеется сыграть на молодежном чемпионате Европы

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич, получивший повреждение в матче с "Ахматом" (1:0) надеется, что травма не помешает ему сыграть на чемпионате Европы среди молодежных сборных, который пройдет с 16 по 30 июня. 21-летний футболист получил повреждение во втором тайме, на 62-й минуте его заменил форвард Такума Нисимура.

Как сообщают хорватские коллеги, близкие к Влашичу, игрок получил удар в колено и почувствовал боль в той же части лодыжки, которая была травмирована ранее. Тем не менее, Влашич намерен скоро вернуться в строй, чтобы помочь своей молодежной сборной. (Вячеслав Короткин)

В текущем сезоне Влашич провел 31 матч за ЦСКА, забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. Армейцы занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков.

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