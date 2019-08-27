Влашич на русском поздравил ЦСКА со 108-летием, назвав клуб «гигантом»

Сегодня, 27 августа, исполнилось 108 лет ЦСКА. Полузащитник армейцев Никола Влашич в своем Instagram поздравил с днем рождения на русском языке красно-синих.

«С днем рождения, гигант», — написал Влашич.

19 июня ЦСКА сообщил о выкупе прав на 21-летнего хорвата у «Эвертона». По информации СМИ, сумма сделки составила 15,7 миллионов евро.

В текущем сезоне Влашич провел 7 матчей за красно-синих, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

ЦСКА отмечает 108-й день рождения