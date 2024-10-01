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Радимов: «Батракова надо похвалить за матч со «Спартаком»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в дерби против «Спартака» (3:1).

«На фоне Самошникова с его дублем — конечно, не очень результативен. А по большому счету, «Локо» выиграл центр поля: убегали в атаку, в обороне возвращались на правильные позиции. Не самая простая позиция для игры, тем более в возрасте Батракова. Но мне кажется, он справился, его надо похвалить. Мне он, например, понравился гораздо больше сейчас, нежели в матчах с командами ниже уровнем, он смотрится хорошо, его мастерства хватает. А в таких матчах ему еще предстоит себя показывать. Мне понравилось, как он сыграл. При том, что все говорят, ну вот он там, мол, что-то не сделал. Нет, нормально, абсолютно сыграл», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 10 матчах за «Локомотив» в чемпионате России.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
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