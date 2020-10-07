Владислав Радимов: «Мне нравится, какой футбол выстраивает Николич»

Экс-капитан «Зенита», а сейчас главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов похвалил главного тренера «Локомотива» Марко Николича.

— Очередным новичком «Локомотива» стал Зе Луиш. Сюрприз?

— Сразу возникает вопрос — зачем команде столько нападающих? Есть Смолов, Эдер, Лисакович, восстановился Джорджевич. Мне кажется, атака неплохо укомплектована и без Зе Луиша. А вот в центре полузащиты большие проблемы.

— Из-за отъезда Алексея Миранчука и травмы Баринова?

— Разумеется. Когда в Суперкубке они вместе с Крыховяком были на поле, «Локомотив» имел преимущество над «Зенитом», у которого в полузащите тоже классные исполнители. А сейчас вместо Миранчука и Баринова выходит необстрелянная молодежь. При этом мне нравится, какой футбол выстраивает Марко Николич.

— Какой же?

— Команда играет вертикально, старается прессинговать. Все это тенденции современного футбола. Другое дело, многим игрокам «Локомотива» не хватает мастерства. (Александр Кружков)