14:34 | Футбол — РПЛ

Владислав Кулик перешел в "Тамбов"

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Полузащитник Владислав Кулик перешел из "Анжи" в "Тамбов", сообщает официальный Twitter команды РПЛ. Соглашение с 34-летним российским футболистом рассчитано на один год.

Кулик будет выступать за "Тамбов" под шестым номером. В прошедшем сезоне хавбек провел 25 матчей за "Анжи", забил три гола и отдал одну голевую передачу.

 

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