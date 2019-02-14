Владимир Стржалковский: "Решение о продаже "Динамо" банку ВТБ было заранее одобрено"

Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что решение о продаже футбольного клуба банку ВТБ было принято заранее. В четверг было объявлено, что ВФСО "Динамо" одобрило продажу пакета акций "Динамо" банку ВТБ и уполномочило Стржалковсского подписать договор купли-продажи.

- Заседание прошло в конструктивном ключе, члены президиума особо отметили работу Центрального совета по оптимизации расходов и повышению доходной части бюджета общества, - цитирует ТАСС Стржалковского. - Впервые за эти годы дефицит бюджета общества "Динамо" в 2018 году был перекрыт за счет дополнительных доходов и не потребовал займов и кредитов. Что касается вопроса, по понятным причинам вызывающего повышенный интересе со стороны общественности, касающегося судьбы "Динамо", то решение по нему было ранее одобрено членами попечительского совета и принято единогласно. Де-факто клуб переходит в ведение Управляющей компании "Динамо", входящей в группу ВТБ.

ВТБ владел контрольным пакетом акций клуба с апреля 2009 года. В конце декабря 2016 года было объявлено о продаже контрольного пакета ВФСО за символический один рубль, при этом банк остался спонсором динамовских команд, включая футбольную. Согласно контракту, рассчитанному до 31 декабря нынешнего года, ВТБ в год выделяет ФК "Динамо" порядка 1,8 миллиарда рублей.