Владимир Рыков: "У Шиманьского есть качества, но ему надо расти"

После победы в 3-м туре премьер-лиги над "Уралом" (2:0) защитник "Динамо" Владимир Рыков выразил мнение по поводу игры новичков команды Себастьяна Шиманьского и Сергея Паршивлюка.

- Не было опасений, когда Паршивлюк задерживался в атаке и не закрывал зоны? Были моменты, когда "Урал" выходил 3 в 2.

- Да нет, Сережа любит подключаться. Мы спокойно справились. Если были какие-то погрешности, то подскажут, исправят.

- Как вам игра новичка Шиманьского? Много ошибался сегодня.

- Он пока привыкает к нам, к чемпионату. Надо расти. Ждем от него голов, передач. Видно, что у него есть качества – надо расти. (Константин Колмаков, Елена Григорьевская)

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