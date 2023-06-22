Владимир Рыков объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Динамо», «Урала», «Родины», «Торпедо» и других клубов России Владимир Рыков объявил о завершении карьеры.

«Вот и настал тот момент, когда нужно сказать спасибо своей игровой карьере! Это был непростой путь, но очень интересный, познавательный и увлекательный! Я хочу сказать спасибо тренерам — вы каждый вложили в меня свою частичку! Всем партнерам по командам, вы делали меня сильным каждый день! Всему персоналу, который ежедневно оказывал свою помощь, как в футболе, так и в повседневной жизни! Болельщикам, для которых мы и играем в его величество футбол, надеюсь, своим желанием и самоотдачей я вас не подвел! И, конечно, своей семье, которая всегда была рядом и в сложных ситуациях, и в радостных, Я вас очень люблю! Начинается новый этап в моей жизни в родном «Динамо», цели и задачи для себя поставлены, буду к ним стремиться с вашей помощью мои друзья! С Богом», — написал Рыков в соцсетях.

35-летний защитник также выступал за «Мордовию», «Томск», «Камаз», «Волгу», «Сатурн», «СКА-Энергию», «Газовик» и «Смену».

Всего россиянин провел 305 матчей за свою карьеру, забил 20 голов и отдал семь результативных передач.