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Сегодня, 08:52

Владимир Рыков объявил о завершении карьеры

Виталий Косик
Корреспондент
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Владимир Рыков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший защитник «Динамо», «Урала», «Родины», «Торпедо» и других клубов России Владимир Рыков объявил о завершении карьеры.

«Вот и настал тот момент, когда нужно сказать спасибо своей игровой карьере! Это был непростой путь, но очень интересный, познавательный и увлекательный! Я хочу сказать спасибо тренерам — вы каждый вложили в меня свою частичку! Всем партнерам по командам, вы делали меня сильным каждый день! Всему персоналу, который ежедневно оказывал свою помощь, как в футболе, так и в повседневной жизни! Болельщикам, для которых мы и играем в его величество футбол, надеюсь, своим желанием и самоотдачей я вас не подвел! И, конечно, своей семье, которая всегда была рядом и в сложных ситуациях, и в радостных, Я вас очень люблю! Начинается новый этап в моей жизни в родном «Динамо», цели и задачи для себя поставлены, буду к ним стремиться с вашей помощью мои друзья! С Богом», — написал Рыков в соцсетях.

35-летний защитник также выступал за «Мордовию», «Томск», «Камаз», «Волгу», «Сатурн», «СКА-Энергию», «Газовик» и «Смену».

Всего россиянин провел 305 матчей за свою карьеру, забил 20 голов и отдал семь результативных передач.

Владимир Рыков
Футбол
РПЛ
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
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Кр. Советов – Спартак
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3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
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3.06 17:00
Оренбург – Динамо
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3.06 17:00
Пари НН – Химки
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Александр Соболев

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