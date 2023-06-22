Форвард «Спартака» Промес продал пентхаус диджею Гарриксу за 2,5 миллиона евро

Нападающий «Спартака» Квинси Промес продал диджею Мартину Гарриксу свой пентхаус, сообщает story.nl.

По информации издания, недвижимость была продана в апреле за 2,5 миллиона евро. Сообщается, что форвард поручил провести сделку с диджеем своей матери. Жилье находится в Амстердаме в престижном районе Зейдас.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. 31-летний нидерландский футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.