Владимир Рыков - о конфликте с болельщиками: "Было неприятно. Болеть за команду надо до конца"

После победы над "Уралом" (2:0) в матче 3-го тура РПЛ защитник "Динамо" Владимир Рыков прокомментировал ситуацию с болельщиками, возникшую после поражения от "Рубина" неделю назад

-Видели баннер с извинениями, который вывесили болельщики?

-Если честно, устал, не видел баннер.

-Обсуждали эту ситуацию с командой?

-Просто неприятно было. Первую игру проиграли, и такие эмоции возникли у болельщиков. Если ты болеешь за клуб, надо поддерживать. Но мы не обсуждали ничего.

-Насколько сильно давление влияло на команду?

-Вы любите писать, мы знаем об этом, это ваша работа. Меньше читаем. Вышли на поле, доказали все там. (Константин Колмаков, Елена Григорьевская)

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