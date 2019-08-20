Владимир Рыков: «Хочу пожелать Егорову удачи, и чтобы у него все наладилось»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче 6-го тура чемпионата России прокомментировал эпизод с пенальти, а также пожелал удачи руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

— Я старался играть в мяч, — цитирует News.ru Рыкова. — Но раз судьи усмотрели что-то, плюс был ВАР, значит, «точка» была обоснована. Знаю, что много критики идет в адрес судейского департамента РФС, который возглавляет Александр Егоров. Считаю, что он много делает для судей, для их нормальной работы на высоком уровне. Хочу пожелать ему удачи, и чтобы все у него наладилось.

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