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Пресняков-старший: «Сегодня болельщики к игрокам других клубов относятся без пиетета. А Черенкова обожали все»

Александр Кружков
Обозреватель
Федор Черенков.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Известный музыкант, заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в интервью «СЭ» рассказал об общении с Егором Титовым и Федором Черенковым.

— С Титовым давно сдружились?

— Да. Егорку я очень люблю. Парень золотой. Честный, порядочный. А футболист какой! Умный, тонкий. У меня и с Федором Черенковым были добрые отношения, всегда вспоминаю его с теплотой.

Расскажу историю. В середине 90-х с командой артистов и группой спартаковских ветеранов, включая Черенкова, полетели в Португалию. Времена непростые, денег в обрез. Я и еще несколько музыкантов сели в кафешке возле отеля, взяли по бокалу пива.

Тут подошел Федор — и, опустив глаза, чуть запинаясь, произнес: «Ребята, извините, пожалуйста. Можно я вас угощу?» Кто-то кивнул, и Черенков попросил официанта принести десять бутылок пива.

Мы были потрясены. Великий футболист — и такое смущение. Наверное, боялся показаться каким-то разухабистым купцом. Эпизод, который говорит о человеческих качествах Федора. Он был чистый-чистый, скромный-скромный. Сегодня болельщики к игрокам других клубов относятся без пиетета. А Черенкова обожали все.

Владимир Пресняков.Владимир Пресняков: «Спартак» проиграл «Тосно» — и меня увезли с инфарктом»

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Федор Черенков
Владимир Пресняков-старший
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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