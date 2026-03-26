Пресняков-старший: «Когда привозят таких игроков, как Гарсия, Джику и Ву, бороться за чемпионство нереально»

Известный музыкант, заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в интервью «СЭ» оценил селекцию красно-белых.

— Что надо изменить «Спартаку» для возвращения в чемпионскую гонку?

— Подход к селекции. Нужны футболисты уровня Промеса, Барко, Маркиньоса. Деньги-то у клуба есть. Но, когда привозят таких игроков, как Ливай Гарсия, Солари, Джику и Ву, бороться за чемпионство нереально.

После 22 туров «Спартак» с 38 очками занимает шестое место в РПЛ.