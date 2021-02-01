Владимир Пресняков-старший опасается, что Промес может не заиграть при Тедеско

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший прокомментировал возвращение нападающего Квинси Промеса в московскую команду на правах аренды.

Сегодня, 1 февраля, в «Спартаке» подтвердили информацию «СЭ» о договоренности с «Аяксом» по переходу 29-летнего голландца.

«В целом, я рад его приходу. Помню прошлого Промеса, всегда мне нравился: играл с азартом, изобретательный, — сказал Пресняков «СЭ». — Такие опытные игроки нужны «Спартаку». С игровой точки зрения, он даст больше возможностей в борьбе за чемпионство. Но, возможно, сейчас он не так молод и бодр, поэтому правильно, что не купили сразу, а взяли в аренду: годы все же идут. У Карреры для него было место, а сейчас есть опасения, что он может не заиграть при Тедеско».

В сезоне-2020/21 Промес провел за «Аякс» 19 матчей, в которых забил 6 мячей. В прошлом сезоне нападающий попал в тройку лучших игроков «Аякса» по системе «гол+пас», забив 12 голов и отдав 5 голевых передач.

(Екатерина Звенигородская)