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Андрей Федоров назначен старшим селекционером «Локомотива»

19:44
Андрей Федоров. Фото ФК "Локомотив".
Андрей Федоров. Фото ФК "Локомотив".

Старшим селекционером «Локомотива» назначен Андрей Федоров, сообщает официальный сайт клуба.

«Я много лет руководил селекционным отделом «Рубина» и рад вернуться к работе селекционером, — сказал Федоров. — Мне очень приятно, что меня пригласил такой большой клуб. Приложим все усилия, чтобы «Локомотив» развивался и всегда был на лидирующих позициях.

Моим последним местом работы также был «Локомотив» (Ташкент). Поменялся город, но не название команды. Я остался с железной дорогой, это очень приятно и символично".

Андрей Федоров руководил селекционным отделом «Рубина» с 2008 по 2012 год, после чего возглавил молодежную команду. В 2015 году стал главным тренером «Нефтчи», в 2018-м принял «Локомотив» из Ташкента, дважды выигрывал чемпионат страны и выводил команду в Лигу чемпионов Азии, стал обладателем Кубка и был признан тренером года в Узбекистане.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/23489

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