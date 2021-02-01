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ЦСКА отдал молодого нападающего в аренду в «КАМАЗ»

19:18
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Воспитанник ЦСКА Виталий Жиронкин завершит сезон-2020/21 в «КАМАЗе». Клуб из Набережных Челнов арендовал футболиста, сообщает сайт армейцев.

Виталий Жиронкин предыдущую часть сезона провел в аренде в калининградской «Балтике». 20-летний игрок провел 19 матчей за «Балтику» и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vitaliy-zhironkin-pereshel-v-kamaz-na-pravakh-arendy/

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