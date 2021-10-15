Владимир Пресняков: «Спартак» остается командой среднего уровня»
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».
«Эйфория наступила особенно после игры с «Наполи», — сказал Пресняков «СЭ». — Все бы было неплохо, если бы не травмы. Меня это очень тревожит. Я по-прежнему думаю, что «Спартак», к моему глубокому огорчению, остается командой среднего уровня. Уже даже не появляются разговоры из разряда: «Ужас, кому мы проигрываем?» Это огорчает. Победе в матче против «Динамо», конечно, буду рад, но за что-то бороться поздновато. В матчах с принципиальными соперниками я особенно переживаю. Если и не добьемся высоких мест, хотя бы что-то докажем».
Также заслуженный деятель искусств России оценил психологическое состояние красно-белых перед матчем с «Динамо».
«Согласен, что «Спартак» обычно проваливается, когда начинается эйфория после побед. Психологически «Спартак» уже тоже перестает быть грозной командой. Раньше мы по-настоящему пугали соперников перед матчем, а сейчас вряд ли такое бывает», — добавил Пресняков.
Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 16 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
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Golfer
Ну, если уровень команды хотя бы отчасти определяется уровнем пения его болельщиков... тут даже не средний :)
15.10.2021