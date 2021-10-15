Александра Гришина уволили из структуры «Локомотива»
Александр Гришин сообщил, что покинул тренерский штаб «Казанки» — второй команды «Локомотива».
«Расстались сегодня. Претензий у меня нет, отработал четыре года и могу только поблагодарить клуб, Владимира Леонченко — расставание произошло по-человечески. Почему уволили? Мне сказали, что принято такое решение. Претензий по расставанию у меня нет. Наоборот, выражаю слова благодарности, четыре года комфортно работал», — приводит «РБ Спорт» слова Гришина.
Ранее 49-летний российский специалист работал тренером в системах ЦСКА и «СКА-Хабаровска», а также возглавлял «Спартак» из Юрмалы.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-grishin-uvolen-iz-struktury-lokomotiva/
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