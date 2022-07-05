Ветеран ЦСКА Пономарев: «Федотову нужно пару лет на восстановление команды»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с массовым уходом игроков из клуба.

«Тяжелая ситуация создалась в клубе. Во-первых, многие игроки покинули клуб. Во-вторых, мы потеряли время на комплектование команды. У нас уходят возрастные игроки, а заменить их не успели хорошими футболистами. Уходят легионеры, а от этого еще тяжелее. Да, их нужно заменять молодежью, но не в таком количестве. Федотову нужно пару лет на восстановление команды. Дадут ему это время, а что поделать. Сами виноваты, что делали ставку на легионеров. Пока не подберем игроков, будем ковыряться. Легионеров уже мы не купим, нужно рассчитывать на своих», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее контракты с клубом приостановили нападающий Чидера Эджуке и полузащитник Арнор Сигурдссон.

Руководство ЦСКА выразило несогласие с решением ФИФА, считая, что оно носит дискриминационный характер и противоречит уставу организации. Москвичи планируют обратиться в судебные инстанции для защиты своих интересов.