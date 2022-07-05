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Борис Ротенберг посетил академию «Сочи» в честь четырехлетия клуба

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг посетил академию команды в честь четырехлетия клуба.

Ротенберг посетил мастер-класс и одну из тренировок, а также пообщался с воспитанниками академии.

«В Сочи очень хорошие условия для развития футбола. Поэтому мы сделали акцент на воспитание молодых ребят и академию. Хотим, чтобы дети росли, видя те результаты, которые мы показываем в профессиональном спорте. Чтобы они понимали, что есть перспектива для развития», — приводит официальный сайт сочинцев слова Ротенберга.

«Сочи» был создан в июле 2018 года. В сезоне-2021/22 команда заняла второе место в РПЛ с 56 очками в 30 матчах.

Источник: https://pfcsochi.ru/news/2022-2023/boris-rotenberg-posetil-akademiyu-kluba-i-poblagodaril-rukovoditeley-regiona-za-podderzhku/
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