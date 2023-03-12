Писарский: «Не всегда забиваешь. Значит, затишье перед штормом»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, почему изменилась его результативность в новой команде.

— Почему не удается возобновить ту результативность, которая была в первой части сезона?

— Такие игры бывают. Не всегда забиваешь. Значит, затишье перед штормом.

— К команде заходил Пиняев?

— Да. Поддержал нас. Мы его поздравили с победой, пожелали друг другу удачи.

— Вы попали в расширенный список сборной. Команда вас поздравила?

— Это не окончательный список. Ждем окончательный. Если в него попаду, будет другое дело.

27-летний Писарский перешел в «Крылья Советов» в январе 2023 года и провел за самарский клуб 4 матча, забив 2 мяча.