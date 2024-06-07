Кузьмичев: «Миранчук может остаться в «Локомотиве», если клуб отменит псевдопотолок зарплат»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев рассказал о вариантах продолжения карьеры полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.

«Тут все просто. Ни для кого не секрет, что Юрий Дмитриевич Нагорных — опытный руководитель, который информацию подает достаточно обтекаемо. У Антона еще есть действующий контракт до конца июня. Конечно, он может остаться в клубе. При условии, что «Локомотив» отменит псевдопотолок зарплат и подойдет к вопросу со своим воспитанником и лидером индивидуально. Если для себя они смогут принять это решение, то Антон вполне может остаться в команде», — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

28-летний футболист выступает за «Локомотив» с 2017 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.