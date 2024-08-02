Радченко: «Академия «Зенита» однозначно входит в тройку лучших в России»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко оценил развитие академии клуба из Санкт-Петербурга.

«Мы постоянно развиваем академию, ставим перед собой новые задачи и оцениваем проделанную работу. Мы работаем одним кулаком с руководством клуба. Александр Иванович Медведев часто присутствует на играх молодежного состава и вообще плотно следит за развитием всего. Такое редко случается в других академиях.

Академия «Зенита» однозначно входит в тройку лучших в России. Еще очень хорошая академия в «Краснодаре». Галицкий много вложил в свой клуб, создал хорошую инфраструктуру и отличные условия для прогресса игроков», — цитирует Metaratings.ru Радченко.