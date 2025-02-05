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Сегодня, 03:01

Хомуха: «Раз Николич говорит о внутренних резервах, значит, серьезных трансферов у ЦСКА не будет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал слова главного тренера красно-синих Марко Николича про усиления состава.

- Состав у ЦСКА неплохой, но требуются усиления, — цитирует Legalbet Хомуху. — Раз Николич так говорит, значит, трансферов серьезных не будет. ЦСКА сейчас не может усилиться за счет внутренних резервов.

— Также главный тренер сказал, что прогрессируют Пьянич и Койта.

— Это неправильная формулировка. Человеку в 30 с лишним лет прогрессировать уже некуда. Может, Пьянич просто набирает форму? Может, это перевод неправильный? Думаю, и другие набирают кондиции, делают наконец то, что хочет видеть тренер.

— С нынешним составом ЦСКА не может бороться за высокие места?

— За тройку побороться еще может, но неверно вести разговоры о чемпионском титуле.

ЦСКА после 18 туров занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

Источник: Legalbet
Дмитрий Хомуха
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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