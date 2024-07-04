Кузьмичев — о высказываниях агента Угальде: «Это было очевидно. Можно было об этом и не говорить»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал высказывания агента Курта Морсинка, представляющего интересы нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Это было очевидно. Можно было об этом и не говорить. (Смеется). Но такие слова говорят о том, что агент непрофессионально подходит к своему подопечному. Все-таки другое дело что-то брякать после того, когда футболист ушел из клуба... Либо он может готовить почву для возможного отъезда. Я ищу объяснения этим высказываниям. Очевидно, если у них нет планов свалить, они не стали бы в открытую будоражить ситуацию. Они же понимали, как эти слова будут восприняты.

Вспомните, для «Твенте» это была самая дорогая продажа. Допускаю, что тот же Угальде не хотел ехать в «Спартак», но клуб начал его уговаривать, плюс финансовые условия впечатляли. Но если душа не лежит, то толку не будет. Сделка по соотношению «цена-качество» — безобразная. Не пошло у него», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

Ранее агент Угальде заявил, что костариканец перешел в российский клуб ради денег. Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. 22-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голом.