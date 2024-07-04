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Натхо: «Возвращение в Россию — это нечто особенное для меня»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо после товарищеского матча против «Динамо» поделился эмоциями от возвращения в Россию.

«Снова быть в России — это нечто особенное для меня. Много приятных воспоминаний связано у меня с этой страной. Я провел здесь несколько хороших лет как в плане футбола, так и в плане жизни в целом. Поэтому находиться в России и играть здесь в футбол — очень приятно, учитывая, что следующая игра в Братском кубке будет против ЦСКА. Для меня этот матч будет крайне особенным, я стараюсь наслаждаться каждым моментом здесь», — приводит слова Натхо Legalbet.

«Партизан» 3 июля обыграл «Динамо» (2:2, пен. 4-2). Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Натхо выступал в России за «Рубин» и ЦСКА с 2010 по 2018 год. 36-летний израильтянин вместе с московским клубом стал чемпионом России, а с казанцами — обладателем Кубка страны.

Источник: https://legalbet.ru/news/igrok-partizana-natho-vozvrashenie-v-rossiyu-eto-nechto/
Бибрас Натхо
ФК Партизан
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