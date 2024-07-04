Натхо: «Возвращение в Россию — это нечто особенное для меня»
Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо после товарищеского матча против «Динамо» поделился эмоциями от возвращения в Россию.
«Снова быть в России — это нечто особенное для меня. Много приятных воспоминаний связано у меня с этой страной. Я провел здесь несколько хороших лет как в плане футбола, так и в плане жизни в целом. Поэтому находиться в России и играть здесь в футбол — очень приятно, учитывая, что следующая игра в Братском кубке будет против ЦСКА. Для меня этот матч будет крайне особенным, я стараюсь наслаждаться каждым моментом здесь», — приводит слова Натхо Legalbet.
«Партизан» 3 июля обыграл «Динамо» (2:2, пен. 4-2). Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Натхо выступал в России за «Рубин» и ЦСКА с 2010 по 2018 год. 36-летний израильтянин вместе с московским клубом стал чемпионом России, а с казанцами — обладателем Кубка страны.
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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