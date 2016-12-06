22:10 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Владимир Хашиг: "Интерес "Краснодара" к Слуцкому – неправда. Мы полностью доверяем Шалимову"

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Генеральный директор "Краснодар" Владимир Хашиг в разговоре с корреспондентом "СЭ" сделал заявление, в котором опроверг заинтересованность клуба в услугах тренера Леонида Слуцкого. Сегодня ЦСКА объявил об уходе наставника, который проработал в армейской команде 7 лет.

– Верно ли, что "Краснодар" интересуется Слуцким?

– Нет, это неправда. Мы неоднократно об этом говорили. Мы полностью доверяем Игорю Михайловичу (Шалимову. – Прим. С.Е.) и никаких поисков тренера не ведем. Пора бы уже об этом перестать говорить. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: Слуцкий и ЦСКА: расставание
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КОММЕНТАРИИ (2)
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SWED

Похоже уже в конце этого сезона будет там. Последние игры смотреть одна тоска. Можно смело приходить ко второму тайму. Должны играть так, что бы хотелось аплодировать им после поражения. А выходит, что и после ничейки хлопать как-то не хочется.

22:36 6 декабря

Andersen32

Слуцкий не тренер, тем более Шалимов, в следующем сезоне Краснодар будет в опе.

22:26 6 декабря

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