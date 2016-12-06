Владимир Хашиг: "Интерес "Краснодара" к Слуцкому – неправда. Мы полностью доверяем Шалимову"

Генеральный директор "Краснодар" Владимир Хашиг в разговоре с корреспондентом "СЭ" сделал заявление, в котором опроверг заинтересованность клуба в услугах тренера Леонида Слуцкого. Сегодня ЦСКА объявил об уходе наставника, который проработал в армейской команде 7 лет.

– Верно ли, что "Краснодар" интересуется Слуцким?

– Нет, это неправда. Мы неоднократно об этом говорили. Мы полностью доверяем Игорю Михайловичу (Шалимову. – Прим. С.Е.) и никаких поисков тренера не ведем. Пора бы уже об этом перестать говорить. (Сергей ЕГОРОВ)

Слуцкий уходит из ЦСКА. Live!