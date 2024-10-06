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Габулов об игре за ЦСКА: «Это была команда победителей»

Руслан Минаев
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов рассказал о своем переходе из «Алании» в ЦСКА.

«Официально я перешел в армейский клуб намного раньше, чем физически. Сначала мои права были приобретены Евгением Гинером, потом я полтора года выступал в «Алании». А вернулся я из аренды, когда у меня был не совсем простой период в карьере — потеря места в основном составе владикавказской команды, длительная дисквалификация.

Конкуренция с Игорем Акинфеевым и Веньямином Мандрыкиным в ЦСКА была очень полезна. В работе с Вячеславом Чановым оттачивались определенные качества, которых не хватало для того, чтобы прогрессировать и расти как вратарь. Но и ментальное составляющее нельзя забывать. Это был период, когда красно-синие выигрывали все и всех. Работа в коллективе, где собраны лучшие футболисты, давала определенные плоды. Это была команда победителей», — цитирует Габулова «РБ Спорт».

Габулов дважды становился чемпионом России в составе ЦСКА.

Источник: РБ Спорт
Владимир Габулов
ФК Алания (Владикавказ)
ФК ЦСКА (Москва)
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