Владимир Федотов рассказал о своих тренерских амбициях

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о том, какие амбиции у него есть.

«Амбиция одна — выходить на футбольное поле, на тренировочное поле, — сказал Федотов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Важно отношение к тренировочному процессу. Это главная амбиция каждого из нас.

Мы занимаемся любимым делом. Самая главная амбиция — отдаваться любимому делу, любить его без остатка. А дальнейшее мало зависит от нас. Мы должны выходить на поле и умирать за нашу идею".

«Сочи» занимает четвертое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 40 очков в 23 матчах.