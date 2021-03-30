Федотов рассказал о своих тренерских принципах

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о том, какие принципы он исповедует в своей работе.

«Свод правил для игроков? Быть культурным, быть в команде, иметь огромное желание трудиться на тренировках, — сказал Федотов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Здесь все куется, это проявляется в игре. Главный принцип — полнейшая самоотдача, хорошая дисциплина.

Мы ее не насаждаем — наша манера поведения в футбольном клубе позволяет делать это без каких-либо жестких мер. Самое главное — уверенность в себе, работа на коллектив, создание этого коллектива. Футбольная семья — это основа правильной жизнедеятельности команды».

«Сочи» занимает четвертое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 40 очков в 23 матчах.