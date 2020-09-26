Владимир Федотов: «Поражения с «Арсеналом» «Сочи» не заслужил. Мы разозлились»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 9-го тура Тинькофф-РПЛ против «Краснодара». Специалист заявил, что его команду подстегнуло поражение в прошлом туре от «Арсенала» (2:3).

— После первого поражения мы разозлились, — сказал Федотов в эфире «Матч премьер». — Оно нас прилично задело. Мы не заслуживали его.

Когда нужно было активно отдыхать, мы болели, была скомканная подготовка, получилось как получилось.

— Почему Цаллагова нет в заявке на матч?

— У него травма задней поверхности бедра. Мы не стали рисковать, он мог выходить, но мог усугубить травму.

— У «Краснодара» был матч Лиги чемпионов, сыграет сегодня в вашу пользу?

— Матч покажет. Все сейчас находятся в таком графике: через три дня на четвертый.