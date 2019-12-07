Владимир Федотов: «Оренбург» старался, но ничего не получилось"

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов поделился впечатлениям от разгрома от «Тамбова» (0:3) в матче 19-го тура чемпионата России. В игре не принял участия капитан и лидер атак оренбуржцев Джордже Деспотович.

— Зачем говорить об отстутствии Деспотовича? Мы создавали моменты, — сказал Федотов в эфире «Матч премьер». — При счете 0:1 сыграли невнимательно, первый рикошет, какой-то нелепый гол. Затем остались вдесятером. Соперник играл по счету, ничего не позволяли. Второй рикошет поставил точку. Но команда сражалась, создавала моменты. Мы старались, но ничего не получилось.