Владимир Федотов: «Оренбург» старался, но ничего не получилось"
16:17
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов поделился впечатлениям от разгрома от «Тамбова» (0:3) в матче 19-го тура чемпионата России. В игре не принял участия капитан и лидер атак оренбуржцев Джордже Деспотович.
— Зачем говорить об отстутствии Деспотовича? Мы создавали моменты, — сказал Федотов в эфире «Матч премьер». — При счете 0:1 сыграли невнимательно, первый рикошет, какой-то нелепый гол. Затем остались вдесятером. Соперник играл по счету, ничего не позволяли. Второй рикошет поставил точку. Но команда сражалась, создавала моменты. Мы старались, но ничего не получилось.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой
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