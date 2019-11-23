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Владимир Федотов: «Не обращаю внимания на разговоры о моем уходе»

11:25
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против «Ахмата» отметил, что не думает об уходе из клуба.

— Мы довольны матчем против «Уфы», — отметил Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Многое получалось, однако были проблемы в последней фазе и завершающем ударе. Поэтому при подготовке сосредоточились на улучшении взаимодействия в завершающей фазе.

Изменился ли «Ахмат»? Какие-то свежие нотки при Шалимове появились. У каждого тренера свой взгляд, своя система. Мы это заметили, но это наша внутренняя кузня.

Разговоры про мой уход? Не обращаю на это внимание. Есть чем заниматься и полностью погружен в работу. Подобные разговоры — часть профессии. Относимся к этому спокойно.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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