Владимир Федотов: «Не обращаю внимания на разговоры о моем уходе»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против «Ахмата» отметил, что не думает об уходе из клуба.

— Мы довольны матчем против «Уфы», — отметил Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Многое получалось, однако были проблемы в последней фазе и завершающем ударе. Поэтому при подготовке сосредоточились на улучшении взаимодействия в завершающей фазе.

Изменился ли «Ахмат»? Какие-то свежие нотки при Шалимове появились. У каждого тренера свой взгляд, своя система. Мы это заметили, но это наша внутренняя кузня.

Разговоры про мой уход? Не обращаю на это внимание. Есть чем заниматься и полностью погружен в работу. Подобные разговоры — часть профессии. Относимся к этому спокойно.