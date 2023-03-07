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Евсеев — о словах Дзюбы: «А какие проблемы? Раньше ведь уже был «Зенит» Буэнос-Айрес»

Алина Савинова
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев ответил на вопрос, есть ли в РПЛ команда, которая может обогнать «Зенит».
«Не знаю. Медведев же давно сказал, что была поставлена задача завоевать вторую звезду. Все посмеялись, сейчас они больше не смеются. А что там будет дальше? Пойдут ли на третью звезду или нет?» — приводит «РБ Спорт» слова Евсеева.

Также он прокомментировал слова форварда «Локомотива» Артемы Дзюбы, который заявил, что питерский клуб превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро.

«Ну а какие там проблемы? Раньше ведь уже был «Зенит» Буэнос-Айрес», — добавил тренер.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 45 очков за 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vadim-evseev-o-slovah-dzyuby-a-kakie-problemy-ran-she-by-l-zenit-bue-nos-ajres/
Вадим Евсеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Торпедо М

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Олег Дмитриев

Факел

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