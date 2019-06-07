Владимир Быстров считает бывшего тренера "Зенита" Лучано Спалетти двуличным

Большое интервью двукратного чемпиона России в составе "Зенита" (2010, 2011/12) и бронзового призера чемпионата Европы 2008 года Владимира Быстрова – о неурядицах в "Тосно", cамом порядочном человеке Игоре Денисове, cтранностях Фабио Капелло, самых жестких тренировках в карьере, взаимоотношениях с "Виражом" и Сергее Галицком в традиционной рубрике "СЭ" "Разговор по пятницам".

– Кержаков назвал Спаллетти двуличным. Вы в этом убеждались?

– Естественно. Футболистам говорил одно, руководству – другое, журналистам – третье. Поступал так, как ему выгодно. Я ничего против Спаллетти не имею, он сильный специалист, многому нас научил. Два года подряд мы выигрывали чемпионство, это было прекрасное время. Но потом все изменилось.

– Почему?

– Когда тебе привозят качественных и очень дорогих футболистов, а результата нет, что делать тренеру? Брать ответственность на себя? Или искать стрелочника?

– От человека зависит.

– Ха! Мало кто готов встать перед разогнавшимся паровозом. В первую очередь все о себе думают. Скажут: "Умри сначала ты". И спокойненько отойдут в сторонку… А у Спаллетти и в "Интере" с Икарди, главной звездой, конфликт приключился. Я не удивлен. Так этот тренер работает. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

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