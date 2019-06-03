Виталий Устинов покинул "Рубин"

Защитник Виталий Устинов покидает "Рубин" в связи с окончанием срока действия контракта с командой, сообщает официальный Твиттер казанского клуба. 28-летний россиянин выступал за красно-зеленых с декабря 2017-го.

– Спасибо Виталию за время, проведенное в нашем клубе, желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере! – написано в заявлении пресс-службы "Рубина".

В прошедшем сезоне Устинов провел 23 матча за "Рубин" и отдал одну голевую передачу.