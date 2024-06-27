Селюк: «Не думаю, что топ-пять команд подпишут Джикию»
Футбольный агент Дмитрий Селюк предложил 30-летнему защитнику Георгию Джикии стать тренером или футбольным функционером.
«Конечно, карьера его идет к закату. И если Дзюба — личность, которая привлекает к себе внимание медиа, то Джикию не знаю, кто сейчас возьмет. Хотя определенные команды могут и взять, но за небольшие деньги. Может быть, ему пойти на тренерские курсы, если он хочет продолжить карьеру в футбольной сфере. Может быть, футбольным функционером. Я понимаю, что он, безусловно, еще может играть, но не думаю, что топ-пять команд его подпишут, а в остальных командах зарплаты достаточно маленькие. Не знаю, согласится ли он на это», — цитирует Metaratings.ru Селюка.
Джикия выступал за «Спартак» с января 2017 года. Футболист покинул московский клуб по окончании сезона-2023/24 и стал свободным агентом.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
|Оренбург
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13
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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