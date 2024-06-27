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Селюк: «Не думаю, что топ-пять команд подпишут Джикию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк предложил 30-летнему защитнику Георгию Джикии стать тренером или футбольным функционером.

«Конечно, карьера его идет к закату. И если Дзюба — личность, которая привлекает к себе внимание медиа, то Джикию не знаю, кто сейчас возьмет. Хотя определенные команды могут и взять, но за небольшие деньги. Может быть, ему пойти на тренерские курсы, если он хочет продолжить карьеру в футбольной сфере. Может быть, футбольным функционером. Я понимаю, что он, безусловно, еще может играть, но не думаю, что топ-пять команд его подпишут, а в остальных командах зарплаты достаточно маленькие. Не знаю, согласится ли он на это», — цитирует Metaratings.ru Селюка.

Джикия выступал за «Спартак» с января 2017 года. Футболист покинул московский клуб по окончании сезона-2023/24 и стал свободным агентом.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-predlozhil-dzhikii-stat-trenerom-ili-futbolnym-funkcionerom-376836/
Георгий Джикия
Футбол
Дмитрий Селюк
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