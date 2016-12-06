Виталий Мутко: "Слуцкий еще скажет свое слово в футболе"

Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий внес большой вклад в развитие российского футбола. Вместе с тем, вице-премьер правительства РФ отметил, что специалист еще не сказал своего слова. Сегодня армейцы объявили об уходе Слуцкого. В среду он проведет последний матч у руля команды против "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов.

- Леонид Викторович внес большой вклад в развитие российского футбола, в победы ЦСКА, - приводит "Р-Сопрт" слова Мутко. - Я очень благодарен ему за работу в сборной. В спорте бывают и отрицательные результаты, но в целом Леонид Викторович специалист очень хорошего уровня, и свое слово в футболе он еще скажет.