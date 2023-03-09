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Сегодня, 18:15

Дьяков: «После «трешки» в ворота «Ростова» Дзюбу распирает от эмоций и куража»

Александр Кружков
Обозреватель
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-защитник «Ростова», «Динамо» и «Спартака-2» Виталий Дьяков в интервью «СЭ» поделился мнением о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

— Многие скептически оценивали перспективы Дзюбы в «Локо». Вы же сразу после перехода Артема сказали, что он забьет 6-7 мячей за оставшуюся часть сезона. Интуиция?

— Я хорошо знаю Дзюбу. Парень духовитый, никогда не опускает рук. Помню, в 2013-м после серьезных проблем в «Спартаке» пришел к нам в «Ростов» — и сразу стал вторым бомбардиром лиги, плюс мы выиграли Кубок России. Когда годы спустя уже из «Зенита» уходил в тульский «Арсенал», разве мог кто-то представить, что через пять месяцев Дзюба не просто вернется в сборную, но и ярко проявит себя на чемпионате мира?
Вот и сейчас Артем предельно мотивирован. Мечтает доказать, что напрасно его списали. Поэтому я не сомневался, что в «Локомотиве» будет забивать. Разумеется, в каждом матче ждать от него хет-трика не стоит, но 6-7 мячей к концу сезона положит точно. А может, и больше. После «трешки» в ворота «Ростова» Артема наверняка распирает от эмоций и куража.

Виталий Дьяков. Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»

Артем Дзюба
Виталий Дьяков
ФК Локомотив (Москва)
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4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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