Дьяков: «После «трешки» в ворота «Ростова» Дзюбу распирает от эмоций и куража»

Экс-защитник «Ростова», «Динамо» и «Спартака-2» Виталий Дьяков в интервью «СЭ» поделился мнением о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

— Многие скептически оценивали перспективы Дзюбы в «Локо». Вы же сразу после перехода Артема сказали, что он забьет 6-7 мячей за оставшуюся часть сезона. Интуиция?

— Я хорошо знаю Дзюбу. Парень духовитый, никогда не опускает рук. Помню, в 2013-м после серьезных проблем в «Спартаке» пришел к нам в «Ростов» — и сразу стал вторым бомбардиром лиги, плюс мы выиграли Кубок России. Когда годы спустя уже из «Зенита» уходил в тульский «Арсенал», разве мог кто-то представить, что через пять месяцев Дзюба не просто вернется в сборную, но и ярко проявит себя на чемпионате мира?

Вот и сейчас Артем предельно мотивирован. Мечтает доказать, что напрасно его списали. Поэтому я не сомневался, что в «Локомотиве» будет забивать. Разумеется, в каждом матче ждать от него хет-трика не стоит, но 6-7 мячей к концу сезона положит точно. А может, и больше. После «трешки» в ворота «Ростова» Артема наверняка распирает от эмоций и куража.