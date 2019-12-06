Вильмар Барриос: «Здорово уйти на перерыв на мажорной ноте»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился впечатлениями от домашней победы над столичным «Динамо» (3:0). Также он отметил, что, несмотря на большое количество падений по ходу матча его здоровью ничего не угрожает.

— Матч можно назвать легким?

— Было важно победить дома в последней игре. Рад, что мы этого добились. Хорошо, что ушли на этот перерыв на хорошей ноте.

— Как самочувствие после стольких фолов на себе со стороны соперника?

— Ничего страшного. Есть небольшая усталость, но она связана с тем, что позади много игр. Немного восстановлюсь и все будет в порядке.

— Почему «Зенит» сбавил во второй половине матча?

— Может, небольшая усталость. Но в любом случае хорошо, что мы довели дело до уверенной победы и это никак не сказалось на результате.

— Можно сказать, что чемпионство уже в руках «Зенита»?

— Я бы так не сказал. Соперники по-прежнему сильны и гонятся за нами. Нам же нужно постараться не сбавлять. Еще ничего не решено.

— Андрей Лунев сказал, что вы бы стали лучшим Дедом Морозом в «Зените».

— Ха-ха! Рад такой поддержке одноклубников. Надеюсь стать отличным Сантой для своей семьи в это Рождество. (Артем Рябовол)

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