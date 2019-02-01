Вильмар Барриос: "Советовался с Лаборде перед переездом в Россию"

Новичок "Зенита" Вильмар Барриос заявил, что советовался с экс-нападающим "Краснодара" Рикардо Лаборде перед переездом в Россию. 25-летний колумбиец подписал с петербургским клубом контракт, рассчитанный на 4,5 года.

- Лаборде многое рассказал мне и о стране, и о российском футболе, - приводит слова Барриоса официальный сайт "Зенита". - Но также не стоит забывать и то, что я был в России на чемпионате мира, благодаря чему увидел страну. У меня не было никаких сомнений в том, чтобы приехать сюда после того, как я получил предложение.

Лаборде рассказал, что "Зенит" – очень большой клуб, что это одна из лучших команд страны, рассказал, что Петербург – очень красивый. Я спрашивал у него и про команду, и про город, и про все остальное. И про все он рассказывал только самые хорошие вещи. Уверен, его рассказы помогут мне быстрее адаптироваться.

Барриос выступал за "Боку Хуниорс" с лета 2015 года. В составе этого клуба он дважды становился чемпионом Аргентины, а также дошел до финала Кубка Либертадорес-2018.

Барриос провел 66 матчей в составе "Боки Хуниорс", в которых забил один мяч.

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